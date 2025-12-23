Milan, visite mediche per Fullkrug

Oggi Niclas Fullkrug si sottopone alle visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina’ a Milano. Il calciatore tedesco si trasferisce al Milan dal West Ham con un prestito gratuito fino a giugno, con opzione di riscatto di 5 milioni di euro. L’esito delle visite determinerà le modalità ufficiali del trasferimento.

È il giorno delle visite mediche per Niclas Fullkrug alla clinica ‘La Madonnina’. L’attaccante tedesco si trasferisce al Milan dal West Ham con la formula del prestito gratuito fino a giugno, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. L’attaccante sarà a disposizione di Allegri già per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio, giorno dell’apertura del mercato invernale. Le caratteristiche di Fullkrug. L’attaccante della nazionale tedesca, 32enne, predilige il ruolo di prima punta, ma può anche essere schierato come ala, sia a destra che a sinistra. Giocatore dal fisico imponente, dispone di un gran tiro, e sa calciare bene anche dalla lunga distanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

