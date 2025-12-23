Milan su Kostic ma l’offerta al Partizan dovrà salire Farà da ‘apripista’ per Vlahovic?
Il Milan è interessato a Andrej Kostic, attaccante del Partizan classe 2007, in vista del calciomercato invernale. L'offerta rossonera dovrà essere aumentata per convincere il club serbo a cedere il giovane talento. La possibile acquisizione potrebbe aprire la strada anche a futuri approcci per Vlahovic, segnando un possibile nuovo capitolo nel mercato offensivo del Milan.
Il Milan, per l'imminente sessione invernale di calciomercato, vuole prendere il giovane centravanti Andrej Kostic dal Partizan, classe 2007. Ma dovrà offrire di più al club serbo se vorrà portarsi a casa il bomber montenegrino. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Chi è Andrej Kostic, il baby bomber che ha stregato il Milan: può arrivare nel mercato di gennaio - Chi è Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan con numeri impressionanti e già nel giro della nazionale ... fanpage.it
Kostic, Arizala e gli slot per gli extracomunitari: il Milan riflette - Il Milan ha definito nelle scorse ore l'arrivo di Niclas Fullkrug che potrà scendere in campo già il 2 gennaio sul campo del Cagliari grazie ad una deroga della FIGC. milannews.it
Milan sul 2007 Kostic, ma serve alzare l'offerta al Patizan - Dopo aver chiuso l'affare Niclas Fullkrug, il Milan è al lavoro per provare a definire l'arrivo in rossonero di un altro centravanti, vale a dire Andrej Kostic. milannews.it
Il Milan ha avuto un incontro con l'agente di Andrej Kostic. È stato un incontro molto positivo. Il Milan ha un accordo col giocatore, Kostic vuole il Milan. Ci sono discorsi in corso tra i due club, molto ben avviati. Kostic-Milan è un discorso che avanza bene @Fab x.com
MILAN-KOSTIC, ACCORDO TOTALE! ECCO IL NUOVO VLAHOVIC PER IL DIAVOLO #AndrejKostic #Milan #Calciomercato #Partizan #Vlahovic #SerieA - facebook.com facebook
