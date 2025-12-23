Milan su Kostic ma l’offerta al Partizan dovrà salire Farà da ‘apripista’ per Vlahovic?

Il Milan è interessato a Andrej Kostic, attaccante del Partizan classe 2007, in vista del calciomercato invernale. L'offerta rossonera dovrà essere aumentata per convincere il club serbo a cedere il giovane talento. La possibile acquisizione potrebbe aprire la strada anche a futuri approcci per Vlahovic, segnando un possibile nuovo capitolo nel mercato offensivo del Milan.

