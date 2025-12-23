Il Milan ha ufficialmente risolto il contratto con Divock Origi, attaccante belga nato nel 1995. Dopo due stagioni e due gol, il giocatore lascia il club rossonero, che aveva ancora in essere il contratto fino al giugno 2026. La decisione segna la fine di un’esperienza che non ha soddisfatto le aspettative, con un ingaggio elevato e un contributo limitato in campo.

Divock Origi, classe 1995, non è più un giocatore tesserato per il Milan: l'attaccante belga ex Liverpool ha finalmente firmato la risoluzione del contratto che lo legava al club rossonero fino al 30 giugno 2026. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, risoluzione del contratto per Origi: due soli gol, un lauto stipendio e la sparizione

Leggi anche: Milan-Origi, è finalmente finita: firmata la risoluzione del suo ricco contratto

Leggi anche: Origi, ai dettagli la risoluzione contrattuale con il Milan: ecco cosa si risparmierebbe

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Origi, è finita! Firmata la risoluzione. Al Milan ha guadagnato 300.000 euro al mese...; Milan-Origi, ora è davvero finita: firmata la risoluzione del contratto; Origi-Milan, è finalmente addio: il belga ha firmato la risoluzione del contratto; Il Milan finalmente si è liberato di Origi: quanto gli ha versato da anni per non fare nulla.

Il Milan finalmente si è liberato di Origi: quanto gli ha versato da anni per non fare nulla - Dopo un anno e mezzo di sparizione totale, Divock Origi ha firmato la risoluzione del contratto col Milan che sarebbe scaduto nel prossimo giugno: l'attaccante ... fanpage.it