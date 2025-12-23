Milan risoluzione del contratto per Origi | due soli gol un lauto stipendio e la sparizione
Il Milan ha ufficialmente risolto il contratto con Divock Origi, attaccante belga nato nel 1995. Dopo due stagioni e due gol, il giocatore lascia il club rossonero, che aveva ancora in essere il contratto fino al giugno 2026. La decisione segna la fine di un’esperienza che non ha soddisfatto le aspettative, con un ingaggio elevato e un contributo limitato in campo.
Divock Origi, classe 1995, non è più un giocatore tesserato per il Milan: l'attaccante belga ex Liverpool ha finalmente firmato la risoluzione del contratto che lo legava al club rossonero fino al 30 giugno 2026. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
