Milan-Origi è finalmente finita | firmata la risoluzione del suo ricco contratto

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Divock Origi non fa più parte del Milan. L’attaccante belga, arrivato nel 2022, ha recentemente risolto il suo contratto con il club rossonero, che era in scadenza nel giugno 2026. Questa decisione segna la fine della sua esperienza a Milano, aprendo nuove possibilità per il calciatore e per il futuro del club.

Divock Origi, classe 1995, non è più un giocatore tesserato per il Milan: l'attaccante belga ex Liverpool ha finalmente firmato la risoluzione del contratto che lo legava al club rossonero fino al 30 giugno 2026. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan origi 232 finalmente finita firmata la risoluzione del suo ricco contratto

© Pianetamilan.it - Milan-Origi, è finalmente finita: firmata la risoluzione del suo ricco contratto

Leggi anche: Origi, ai dettagli la risoluzione contrattuale con il Milan: ecco cosa si risparmierebbe

Leggi anche: Mandorlini, è già finita con il Cluj: ufficiale la risoluzione del contratto dopo soli 2 mesi per l’ex Inter!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

milan origi 232 finalmenteIl Milan finalmente si &#232; liberato di Origi: quanto gli ha versato da anni per non fare nulla - Dopo un anno e mezzo di sparizione totale, Divock Origi ha firmato la risoluzione del contratto col Milan che sarebbe scaduto nel prossimo giugno: l'attaccante ... fanpage.it

milan origi 232 finalmenteOrigi-Milan, &#232; finita! Il belga ha firmato la risoluzione del contratto - Il belga, arrivato nell'estate del 2022 a parametro zero, lascia i rossoneri dopo stagioni ... milannews.it

milan origi 232 finalmenteOrigi, storia finita col Milan: il centravanti belga, in scadenza di contratto a giugno 2026, ha firmato la risoluzione del contratto - Origi, storia finita col Milan: il centravanti belga, in scadenza di contratto a giugno 2026, ha firmato la risoluzione del contratto È calato definitivamente il sipario sull’avventura di Divock Origi ... milannews24.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.