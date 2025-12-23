Milan-Origi è finalmente finita | firmata la risoluzione del suo ricco contratto

Divock Origi non fa più parte del Milan. L’attaccante belga, arrivato nel 2022, ha recentemente risolto il suo contratto con il club rossonero, che era in scadenza nel giugno 2026. Questa decisione segna la fine della sua esperienza a Milano, aprendo nuove possibilità per il calciatore e per il futuro del club.

