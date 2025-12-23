Milan-Origi è finalmente finita | firmata la risoluzione del suo ricco contratto
Divock Origi non fa più parte del Milan. L’attaccante belga, arrivato nel 2022, ha recentemente risolto il suo contratto con il club rossonero, che era in scadenza nel giugno 2026. Questa decisione segna la fine della sua esperienza a Milano, aprendo nuove possibilità per il calciatore e per il futuro del club.
Divock Origi, classe 1995, non è più un giocatore tesserato per il Milan: l'attaccante belga ex Liverpool ha finalmente firmato la risoluzione del contratto che lo legava al club rossonero fino al 30 giugno 2026. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Origi, ai dettagli la risoluzione contrattuale con il Milan: ecco cosa si risparmierebbe
Leggi anche: Mandorlini, è già finita con il Cluj: ufficiale la risoluzione del contratto dopo soli 2 mesi per l’ex Inter!
Il Milan finalmente si è liberato di Origi: quanto gli ha versato da anni per non fare nulla - Dopo un anno e mezzo di sparizione totale, Divock Origi ha firmato la risoluzione del contratto col Milan che sarebbe scaduto nel prossimo giugno: l'attaccante ... fanpage.it
Origi-Milan, è finita! Il belga ha firmato la risoluzione del contratto - Il belga, arrivato nell'estate del 2022 a parametro zero, lascia i rossoneri dopo stagioni ... milannews.it
Origi, storia finita col Milan: il centravanti belga, in scadenza di contratto a giugno 2026, ha firmato la risoluzione del contratto - Origi, storia finita col Milan: il centravanti belga, in scadenza di contratto a giugno 2026, ha firmato la risoluzione del contratto È calato definitivamente il sipario sull’avventura di Divock Origi ... milannews24.com
Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, è finita tra Divock Origi ed il Milan. A sei mesi dalla scadenza è stata firmata finalmente la risoluzione del contratto. - facebook.com facebook
#Milan- #Origi, è finita! Come riportato da @MatteMoretto, risolto il contratto con l'attaccante belga x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.