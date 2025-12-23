Milan offerto Sergio Ramos per rinforzare la difesa | l’ex Real Madrid vuole l’Europa

Il Milan valuta l'acquisto di Sergio Ramos, svincolato dal Monterrey, come possibile rinforzo per la difesa durante la sessione invernale di mercato. Il giocatore, ex Real Madrid, potrebbe contribuire all'obiettivo del club di competere in Europa. La trattativa è in fase di valutazione, con attenzione alle condizioni contrattuali e alle esigenze tecniche della squadra.

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per l'imminente sessione invernale di calciomercato e ai rossoneri è stata presentata l'opzione Sergio Ramos, appena svincolatosi dal Club de Fútbol Monterrey. Le ultime news sullo spagnolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

