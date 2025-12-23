Milan il nome che mette d’accordo Tare e Allegri | può arrivare per un semplice motivo
Milan, al centro delle attenzioni di Tare e Allegri, potrebbe rafforzarsi nel mercato invernale. La società mira a migliorare la qualità e la quantità della rosa, valutando opportunità di mercato per sostenere il percorso in campionato e competizioni. Un intervento mirato che risponde alle esigenze di continuità e competitività, senza eccessi, per mantenere un profilo equilibrato e conforme alle strategie del club.
Il Milan, nel calciomercato invernale, penserà a rinforzare numericamente e tecnicamente il suo organico. Previsti, nonostante le smentite, 2-3 innesti di qualità. Ecco chi può giungere a Milano nel ruolo di difensore centrale di esperienza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Collovati: “Con Allegri il Milan può arrivare tra le prime tre. Se a gennaio arrivasse un attaccante …”
Leggi anche: Allegri, due ricette per il Diavolo. "Milan, prendi esempio da Modric. E Leao può arrivare a fare 20 gol»
Milan, nome nuovo dallo United: Napoli a mani vuote - Il Milan mette gli occhi in casa Manchester United per regalare al proprio progetto un rinforzo davvero di alto profilo. calciomercato.it
Milan, Guardiola lo mette alla porta: affare low cost dal City - Per il Milan sono momenti a dir poco caldi e decisivi ed in sede di calciomercato arriva adesso una svolta importante. calciomercato.it
Milan: il nome di Axel Disasi prende quota come possibile rinforzo per la difesa Il centrale francese del Chelsea è stato proposto ai dirigenti rossoneri: operazione ritenuta fattibile, ora parola anche ad Allegri per la valutazione tecnica. Un profilo di esperi - facebook.com facebook
Calciomercato Milan, il diavolo pensa al colpo a centrocampo: ecco il nome #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.