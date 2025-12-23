Milan il nome che mette d’accordo Tare e Allegri | può arrivare per un semplice motivo

Milan, al centro delle attenzioni di Tare e Allegri, potrebbe rafforzarsi nel mercato invernale. La società mira a migliorare la qualità e la quantità della rosa, valutando opportunità di mercato per sostenere il percorso in campionato e competizioni. Un intervento mirato che risponde alle esigenze di continuità e competitività, senza eccessi, per mantenere un profilo equilibrato e conforme alle strategie del club.

