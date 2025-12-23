Milan guarda chi si rivede | Fabbri arbitro con il Verona Due rigori clamorosi negati in passato e …
Milan-Verona, Fabbri sarà l'arbitro della gara della 16^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I precedenti non sorridono ai rossoneri. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, non basta Pulisic: la Virtus Entella vince l'amichevole. Si rivede Jashari - Sgambata allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno (la casa del Milan Futuro) per il Milan di Massimiliano Allegri che cade in amichevole contro la Virtus Entella (Serie B) per 3- tuttosport.com
L’Aia riconosce l’errore sul rigore non dato al Milan, l’arbitro Marcenaro e il Var Fabbri saranno fermati: la motivazione - Turnover per l’arbitro Matteo Marcenaro, stop di qualche turno al Var per Michael Fabbri. ilfattoquotidiano.it
Milan, si rivede Pulisic: sarà convocato per Roma? - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it
Attacco del futuro, il Milan guarda con interesse ad Andrej Kostic. Fa bene, anche se ha già Camarda da lanciare - facebook.com facebook
Maignan non rinnova Il Milan guarda in Francia: due nomi nel mirino. L'Arsenal su Torriani x.com
