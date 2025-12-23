Milan Fullkrug arrivato in clinica per ulteriori visite | ecco il video | PM
Il calciatore tedesco Fullkrug in arrivo dal West Ham continua la sua prima giornata da attaccante del Milan. Ulteriori visite. Il calciatore tedesco Fullkrug in arrivo dal West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto, continua la sua prima giornata da attaccante del Milan. Come filmato dal nostro Stefano Bressi, il calciatore tedesco è arrivato presso il Columbus Clinic Center per visite approfondite. Ecco il video per Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, l’arrivo di Füllkrug in clinica per le visite mediche | VIDEO
Leggi anche: Calciomercato Milan, il gran giorno di Füllkrug: visite e firma. Ecco quando esordirà
VIDEO MN - L'arrivo di Fullkrug alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan; Gazzetta: fatta per Fullkrug al Milan, oggi le visite mediche. Il punto in attacco su Nkunku e Gimenez, mentre Kostic...; Milan, Fullkrug è atterrato a Malpensa: inizia l’avventura rossonera. Domani le visite mediche; Fullkrug operativo al Milan: Allegri ha la data.
Fullkrug al Milan, l'arrivo a La Madonnina per le visite mediche. VIDEO - Si trasferisce al Milan dal West Ham con la formula del prestito gratuito fino a giugno, con diritto d ... sport.sky.it
VIDEO – Milan, iniziate le visite mediche di Fullkrug: il programma di giornata - In questi minuti il centravanti tedesco ha iniziato le visite mediche di rito. spaziomilan.it
VIDEO MN - L'arrivo di Fullkrug alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan - Giornata di visite mediche per Niclas Fullkrug che è sbarcato ieri sera a Milano: il futuro attaccante rossonero, che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, ... milannews.it
MILAN, CIFRE INFERIORI PER FULLKRUG Come confermato da Matteo Moretto, il diritto di riscatto non sarà di 15 milioni, ma su cifre più basse per favorire l'acquisto dell'attaccante tedesco Cosa ne pensate - facebook.com facebook
#Fullkrug al #Milan, l'arrivo a La Madonnina per le visite mediche. VIDEO #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.