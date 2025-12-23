Milan Fullkrug arrivato in clinica per ulteriori visite | ecco il video | PM

Il calciatore tedesco Fullkrug in arrivo dal West Ham continua la sua prima giornata da attaccante del Milan. Ulteriori visite. Il calciatore tedesco Fullkrug in arrivo dal West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto, continua la sua prima giornata da attaccante del Milan. Come filmato dal nostro Stefano Bressi, il calciatore tedesco è arrivato presso il Columbus Clinic Center per visite approfondite. Ecco il video per Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

