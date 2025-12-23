Milan così Vieri | Rossoneri primi anche senza punta Sapete con quanta pressione arriverà l’attaccante?

Milan e Juve, è il giorno di Vieri e Vieira - Con la scimmia di Istanbul sulla spalla, il Milan riprende la via di Milanello e del nuovo torneo. ilgiornale.it

Bobo Vieri, Matri, Pancaro e Torrisi: «L’Inter resterà da scudetto. Tare-Allegri, garanzia Milan» - «L'Inter sarà in prima fila per la conquista del prossimo scudetto», Bobo Vieri ne è convinto. milano.corriere.it

VIERI AVVISA IL MILAN: "OCCHIO ALLA PRESSIONE!" Da Riad, Bobo Vieri commenta l'arrivo di Niclas Füllkrug: "Il Milan è in vetta anche senza attaccante, ma ora puntano tutto su uno nuovo. Sapete quanta pressione avrà addosso" Basterà il - facebook.com facebook

#Vieri: "Non ho visto #Inter e Milan in Supercoppa, ero in giro per il mondo. Napoli-Bologna è la finale più giusta" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.