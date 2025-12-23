Milan così Vieri | Rossoneri primi anche senza punta Sapete con quanta pressione arriverà l’attaccante?
L'ex attaccante di Serie A Christian 'Bobo' Vieri ha parlato ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' del Milan e del prossimo attaccante. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Vieri sentenzia sul futuro di Tudor: «Gli allenatori sono sempre a rischio. Continuando così arriverà il tempo di prendere una decisione»
Leggi anche: Milan, Olivero sicuro: “I rossoneri sono da scudetto anche senza centravanti. Su Allegri dico che…”
Vieri parla così dell’arrivo di Fullkrug al Milan: «Sapete con quanta pressione giocherà?» - Vieri parla così di Fullkrug, attaccante che si unirà ai rossoneri di Massimiliano Allegri: le parole dell’ex centravanti In un clima di grande attesa per la finale di Supercoppa Italiana a Riad tra N ... milannews24.com
Milan e Juve, è il giorno di Vieri e Vieira - Con la scimmia di Istanbul sulla spalla, il Milan riprende la via di Milanello e del nuovo torneo. ilgiornale.it
Bobo Vieri, Matri, Pancaro e Torrisi: «L’Inter resterà da scudetto. Tare-Allegri, garanzia Milan» - «L'Inter sarà in prima fila per la conquista del prossimo scudetto», Bobo Vieri ne è convinto. milano.corriere.it
VIERI AVVISA IL MILAN: "OCCHIO ALLA PRESSIONE!" Da Riad, Bobo Vieri commenta l'arrivo di Niclas Füllkrug: "Il Milan è in vetta anche senza attaccante, ma ora puntano tutto su uno nuovo. Sapete quanta pressione avrà addosso" Basterà il - facebook.com facebook
#Vieri: "Non ho visto #Inter e Milan in Supercoppa, ero in giro per il mondo. Napoli-Bologna è la finale più giusta" x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.