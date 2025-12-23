Milan-Como non si gioca in Australia | la farsa è finita

Milan-Como non si disputa in Australia: la prevista partita a Perth è stata annullata. Dopo mesi di conferme e accordi, le squadre hanno deciso di interrompere i preparativi, comunicando ufficialmente la sospensione dell'evento. Questa decisione mette fine a una fase di incertezza, sottolineando come gli imprevisti possano influire sui programmi sportivi internazionali.

Solo pochi giorni fa Milan-Como a Perth era data per certa. Tuttavia, dopo mesi di annunci e proclami - con le squadre che avevano deciso di accettare le condizioni poste per la trasferta australiana - ieri è arrivata la definitiva marcia indietro attraverso un comunicato redatto congiuntamente.

Milan-Como non si gioca in Australia: la farsa è finita - con le squadre che avevano deciso di accettare le condizioni poste per la trasferta australiana ... quicomo.it

Milan-Como, niente più Australia: dopo la Supercoppa, altro schiaffo alla Lega, la rabbia dei tifosi. Quando si gioca - Como, niente più Perth: la Lega serie A fa un passo indietro e dopo le polemiche sulla Supercoppa rimedia un'altra figuraccia. sport.virgilio.it

Milan-Como non si giocherà in Australia. La partita, in programma l’8 febbraio prossimo, era da settimane al centro delle polemiche. Un vero e proprio caso politico. Con un fronte del no molto esteso. A far saltare il progetto le ulteriori condizioni, considerate in - facebook.com facebook

Simonelli su Milan-Como: "Dipenderà dagli incastri e dai playoff di Champions: si giocherà a #SanSiro quando sarà libero dalle Olimpiadi, ma per fissare una data servirà aspettare il 31 gennaio". x.com

