Milan Chukwueze si racconta | Milan? Sì mi manca è la mia seconda casa La mia famiglia è rimasta lì Magari tornerò in Italia…

Samuel Chukwueze, attualmente in prestito dal Milan al Fulham, ha parlato del suo legame con Milano, definendola la sua seconda casa e ricordando con affetto la famiglia rimasta in Italia. Durante il ritiro della Nigeria in vista della Coppa d’Africa 2025, ha condiviso i suoi sentimenti e la possibilità di un ritorno nel calcio italiano in futuro. Le sue parole riflettono il forte rapporto con la città e la volontà di tornare nel nostro campionato.

