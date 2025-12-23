Milan Chukwueze si racconta | Milan? Sì mi manca è la mia seconda casa La mia famiglia è rimasta lì Magari tornerò in Italia…
Samuel Chukwueze, attualmente in prestito dal Milan al Fulham, ha parlato del suo legame con Milano, definendola la sua seconda casa e ricordando con affetto la famiglia rimasta in Italia. Durante il ritiro della Nigeria in vista della Coppa d’Africa 2025, ha condiviso i suoi sentimenti e la possibilità di un ritorno nel calcio italiano in futuro. Le sue parole riflettono il forte rapporto con la città e la volontà di tornare nel nostro campionato.
Milan, parla Chukwueze: «Milan? Sì, mi manca, è la mia seconda casa. La mia famiglia è rimasta lì. Magari tornerò in Italia.» Dal ritiro della Nigeria in vista della Coppa d’Africa 2025, Samuel Chukwueze – esterno del Fulham in prestito dal Milan – ha concesso una lunga intervista a ON Sport. Un dialogo a cuore aperto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Chukwueze: “Milan? In Serie A non ho avuto tempo, magari tornerò. Sullo scudetto dico…”
Leggi anche: Milan Futuro, Sia si racconta: “Il Milan è una famiglia, una seconda casa. Oddo? Bel rapporto”
Milan, Ricci si racconta: "Sono cresciuto in un ambiente sano. Fuori dal campo? Famiglia e studio" - Samuele Ricci è il protagonista della nuova cover della rivista ICON, come testimonial delle Next Gen Icon: giovani talenti del mondo dello sport, dello spettacolo e della moda. calciomercato.com
Il #Milan in prestito: #Chukwueze doppietta contro il #ManchesterCity e #Morata si fa male - facebook.com facebook
Il #Milan in prestito: #Chukwueze doppietta contro il #ManchesterCity e #Morata si fa male x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.