Milan Chukwueze si racconta | Milan? Sì mi manca è la mia seconda casa La mia famiglia è rimasta lì Magari tornerò in Italia…

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samuel Chukwueze, attualmente in prestito dal Milan al Fulham, ha parlato del suo legame con Milano, definendola la sua seconda casa e ricordando con affetto la famiglia rimasta in Italia. Durante il ritiro della Nigeria in vista della Coppa d’Africa 2025, ha condiviso i suoi sentimenti e la possibilità di un ritorno nel calcio italiano in futuro. Le sue parole riflettono il forte rapporto con la città e la volontà di tornare nel nostro campionato.

Milan, parla Chukwueze: «Milan? Sì, mi manca, è la mia seconda casa. La mia famiglia è rimasta lì. Magari tornerò in Italia.» Dal ritiro della Nigeria in vista della Coppa d’Africa 2025, Samuel Chukwueze – esterno del Fulham in prestito dal Milan – ha concesso una lunga intervista a ON Sport. Un dialogo a cuore aperto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan chukwueze160si racconta milan s236 mi manca 232 la mia160seconda casa la mia famiglia 232 rimasta l236 magari torner242 in italia8230

© Calcionews24.com - Milan, Chukwueze si racconta: «Milan? Sì, mi manca, è la mia seconda casa. La mia famiglia è rimasta lì. Magari tornerò in Italia…»

Leggi anche: Chukwueze: “Milan? In Serie A non ho avuto tempo, magari tornerò. Sullo scudetto dico…”

Leggi anche: Milan Futuro, Sia si racconta: “Il Milan è una famiglia, una seconda casa. Oddo? Bel rapporto”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milan, Ricci si racconta: "Sono cresciuto in un ambiente sano. Fuori dal campo? Famiglia e studio" - Samuele Ricci è il protagonista della nuova cover della rivista ICON, come testimonial delle Next Gen Icon: giovani talenti del mondo dello sport, dello spettacolo e della moda. calciomercato.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.