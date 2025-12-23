Milan che rivoluzione | Loftus-Cheek ai saluti? Origi lascia i rossoneri mentre Vlahovic…
Ecco le principali notizie sul Milan di martedì 23 dicembre 2025. La squadra si prepara a nuove sfide, con alcuni cambiamenti nel roster: Loftus-Cheek potrebbe lasciare il club, mentre Origi si congeda dai rossoneri. Nel frattempo, si intensificano le voci su Vlahovic. Ecco un aggiornamento sulle novità e sui movimenti più significativi della giornata.
Le top news della giornata di oggi, Martedì 23 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: da Loftus-Cheek a. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, Loftus Cheek arriva al capolinea? La situazione non lascia alcun dubbio i casa rossonera
Leggi anche: Milan, buone notizie per Allegri: Nkunku verso il recupero, mentre Loftus-Cheek… | PM News
Al Milan serve uno come Scamacca; Lazio, il mercato si sblocca: Loftus-Cheek, Samardzic, Insigne, Raspadori, così cambia la squadra di Sarri; Mercato Milan, Loftus-Cheek ai saluti: spunta la destinazione in Serie A ma ad una sola condizione. Ecco quale; Milan, è scattata l’ora dei rinnovi: in cinque verso il prolungamento.
Loftus Cheek Lazio, si complica la pista per il centrocampista del Milan? Quel club sarebbe pronto a presentare una offerta importante per l’inglese. Le ultime - Il Besiktas è pronto a fare passi concreti per il centrocampista del Milan Il futuro di Ruben Loftus Cheek continua a essere ... lazionews24.com
Calciomercato Milan: Loftus-Cheek verso l’addio a gennaio, prende quota una pista estera - Il centrocampista inglese è molto stimato da Allegri ma nonostante ciò sta riflettendo sul suo futuro al Milan. notiziemilan.it
Dalla Turchia: il Besiktas vuole Loftus-Cheek. Il possibile ruolo di Abraham nella trattativa - Cheek, centrocampista che starebbe pensando di lasciare il Milan per andare a giocare con continuità ... milannews.it
MILAN, RIVOLUZIONE SUBITO: ECCO I RINFORZI! #ThiagoSilva #Fullkrug #Milan #Calciomercato #Allegri #QS #SerieA - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.