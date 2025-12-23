Milan Bierhoff su Fullkrug | Una classica prima punta Tecnicamente bravo e non molla mai

Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha parlato del connazionale Niclas Füllkrug, in procinto di diventare rossonero. Le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Bierhoff su Fullkrug: “Una classica prima punta. Tecnicamente bravo e non molla mai”

