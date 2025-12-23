Milan Bierhoff | Füllkrug? Non è veloce ma ha tutti questi altri pregi E i compagni lo ascoltano
Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan tra fine anni Novanta e inizio Duemila, ha parlato del connazionale Niclas Füllkrug, in procinto di diventare rossonero nella sessione invernale di calciomercato. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
