Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan tra fine anni Novanta e inizio Duemila, ha parlato del connazionale Niclas Füllkrug, in procinto di diventare rossonero nella sessione invernale di calciomercato. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Bierhoff: “Füllkrug? Non è veloce, ma ha tutti questi altri pregi. E i compagni lo ascoltano”

Bierhoff: “Per lo scudetto c’è anche il Milan” - Oliver Bierhoff, ex attaccante tedesco di Udinese e Milan, parla così alla Gazzetta dello Sport: In campionato gli ultimi risultati sono stati positivi e il successo nel derby ha aumentato l’autostima ... calciomercato.com

Il profeta Bierhoff: «Juve sul velluto Ma il Milan rischia» - «Per una volta è successo da noi quello che puntualmente accade da voi in Italia: un risultato negativo della Nazionale si ... ilgiornale.it

Bierhoff: 'Milan, segui i segnali. Ibra eterno. Il '99 è sempre una buona annata per il Diavolo...' - Stefano Pioli non chiude del tutto la porta al sogno scudetto per il Milan e anche i grandi ex applaudono il lavoro dei rossoneri. calciomercato.com

