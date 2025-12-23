Migranti nuovo business Cgil | 3,5 milioni per corsi e permessi
La CGIL ha avviato un nuovo progetto dedicato ai migranti, con un finanziamento di 3,5 milioni di euro destinati a corsi di formazione e permessi di soggiorno. Finora, sono stati approvati e liquidati quattro progetti dal Viminale. L'iniziativa mira a supportare l'integrazione e la regolarizzazione degli immigrati, riflettendo un intervento strutturale nell'ambito delle politiche migratorie e del mercato del lavoro.
Sono 4 i progetti già finanziati e liquidati dal Viminale alla CGIL. Più immigrati arrivano, più la Cgil incassa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
