Migranti il nuovo business Cgil | 3,5 milioni per corsi e permessi

23 dic 2025

L’immigrazione rappresenta una risorsa economica per molte organizzazioni, tra cui la Cgil, che utilizza fondi europei per finanziare corsi di formazione e permessi di soggiorno per migranti. Questo approccio mira a favorire l’inserimento lavorativo e la integrazione, contribuendo allo sviluppo di politiche più efficaci di gestione dei flussi migratori. La questione solleva comunque discussioni sull’utilizzo delle risorse e sulle implicazioni sociali di tali investimenti.

L'immigrazione è il nuovo oro nero della Cgil. Una montagna di soldi parte dall'Unione europea e finisce direttamente nella cassaforte del più importante sindacato italiano, grazie al sistema di accoglienza degli immigrati. Un fiume di denaro che sta spingendo la Cgil a modificare il core business della propria attività. Se da un lato gli iscritti sono in calo, dall'altro le entrate grazie all'ondata di migrazioni sono in aumento. E fanno sorridere i conti (non virtuosi) della Cgil. Lo strumento finanziario che fa ricca la costola sindacale del Pd è il fondo Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione) 2014-2020 e 2021-2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

