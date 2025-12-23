Migliorare le multe Formazione ad hoc per agenti e uffici

La gestione delle multe richiede competenze specifiche sia sul campo che in ufficio. Una formazione mirata permette agli agenti e agli operatori di ottimizzare i processi, garantendo efficienza e correttezza nelle procedure. Questo intervento formativo è pensato per migliorare le competenze del personale, contribuendo a un’applicazione delle sanzioni più efficace e trasparente, con attenzione alle esigenze delle amministrazioni locali e alla tutela dei cittadini.

Dietro ogni multa (a partire da quelle stradali) c’è anche tanto lavoro in ufficio per la polizia locale. Verbali da registrare, notifiche da spedire, pagamenti da controllare, ricorsi e rimborsi da istruire, fino alle sanzioni accessorie e alla riscossione coattiva. Un’attività complessa, che in passato ha causato vari grattacapi al comando di via Pirandello, come il pasticcio delle migliaia di multe arrivate già scadute a casa degli automobilisti nel 2022. In questo quadro si colloca la recente determina firmata dal comandante Massimiliano Galloni, impegnato da quasi sei mesi nella riorganizzazione della polizia locale, che dispone un incarico di formazione specialistica per il servizio violazioni amministrative finalizzata a rivedere in modo operativo le procedure utilizzate dal servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

