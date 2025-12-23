Migliaia di lettere Dentro ogni busta ci sono sogni e amore

Ogni lettera ricevuta rappresenta un piccolo mondo di sogni e desideri, racchiusi in una busta. Con carta e penna, si dà forma a pensieri e speranze, spesso accompagnati dall’incanto di credere in qualcosa di più grande. È un gesto semplice, ma ricco di significato, che unisce realtà e immaginazione, facendo emergere momenti di intima riflessione e affetto.

Carta, penna, qualche piccolo desiderio e quel compromesso sull'esistenza di Babbo Natale che si risolve grazie a un mare di immaginazione. C'è una tradizione natalizia che resiste ai decenni, alla modernità e alle nuove prospettive: è il gesto semplice e innocente di un bambino che prende un foglio e, armato di onestà, scrive una letterina a Babbo Natale nella speranza di ricevere un dono atteso da tempo. Un compromesso che mantiene viva e concreta la "magia del Natale" nei più piccoli e che si regge anche su chi, quelle lettere, le ritira davvero. Gli intermediari tra i bambini e Santa Claus: i portalettere di Poste Italiane.

Migliaia di lettere per Papa Leone XIV a centro smistamento Poste Italiane di Fiumicino, il servizio - (Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 Ogni giorno circa 100 chili di lettere e biglietti provenienti da tutto il mondo arrivano al nuovo Papa Leone XIV, eletto l’8 maggio. notizie.tiscali.it

Migliaia di lettere per Papa Leone transitano da Fiumicino - Anche quando l'indirizzo è incompleto o vago, basta la semplice dicitura "Papa Leone XIV, Vaticano", perché la lettera arrivi comunque a destinazione. ansa.it

