mife emanuele moretti guida la distribuzione globale del cinema italiano

. Il produttore e distributore Emanuele Moretti entra ufficialmente nel consiglio del MIFE con delega alla distribuzione internazionale, segnando una svolta nella promozione globale delle produzioni italiane. Una nuova sfida per il cinema italiano. Il produttore e distributore Emanuele Moretti ha annunciato la sua decisione di intraprendere un nuovo percorso all’interno del MIFE – Made in Italy Film Export, assumendo il ruolo di Consigliere con delega alla Distribuzione Internazionale. Questo passaggio rappresenta un chiaro segnale della strategia di espansione internazionale del cinema italiano, puntando su professionisti con esperienza concreta sui mercati globali. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

