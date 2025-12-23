Michelle Pfeiffer ammette che a Natale non riesce proprio a trattenersi Proprio come la protagonista di Oh What Fun su Prime Video
Michelle Pfeiffer confessa di non riuscire a resistere alle tentazioni natalizie, un atteggiamento che ricorda la protagonista di
Michelle Pfeiffer ha un problema. Un problema che si ripresenta puntuale ogni anno, verso fine novembre. Quando le vetrine si riempiono di lucine colorate e l’aria profuma di cannella. Un problema che lei stessa ammette senza mezzi termini. «Esagero. Davvero, lo ammetto, esagero tantissimo con il Natale». Decorazioni su decorazioni, cibo in quantità industriali, pianificazione maniacale di ogni dettaglio. L’attrice di Scarface e Batman – Il Ritorno, 67 anni e un fascino che continua a conquistare il grande schermo, si trasforma in una specie di Babbo Natale sotto steroidi (ma in versione glamour) appena inizia dicembre. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Michelle Pfeiffer protagonista di un film che diventa subito il successo di streaming numero 1 su Prime Video
Leggi anche: Oh.What.Fun, la recensione: Michelle Pfeiffer e la rivincita delle mamme a Natale
Il nuovo film di Natale di Michelle Pfeiffer sta conquistando le donne over 40 che amano “Mamma, ho perso l’aereo” e “Desperate Housewives” - Prime Video ha lanciato una commedia natalizia che ha per protagoniste Michelle Pfeiffer ed Eva Longoria e che è l'ideale per le fan di "Desperate Housewives". elle.com
Oh. What. Fun., Michelle Pfeiffer abbandona la sua famiglia a Natale nel trailer della commedia - Michelle Pfeiffer è una mamma stufa dell’ingratitudine della sua ... comingsoon.it
Oh What Fun , su Prime Video una super Michelle Pfeiffer ci ricorda: mai dare la mamma per scontata ( soprattutto a Natale) - Oh What Fun, su Prime Video il nuovo film di Natale: un po' Mamma ho perso l'aereo e un po' A family stone con una super Michelle Pfeiffer Oh What Fun è la novità natalizia per eccellenza di Prime ... vogue.it
First look Prime immagini della miniserie #MargosGotMoneyTroubles prodotta da David E.Kelley per #Apple Nel cast Elle Fanning, Nicole Kidman e Michelle Pfeiffer moglie di E.Kelley. La serie in 8 episodi è tratta dal romanzo di Rufi Thorpe incentrata su - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.