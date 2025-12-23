Michelle Pfeiffer confessa di non riuscire a resistere alle tentazioni natalizie, un atteggiamento che ricorda la protagonista di

Michelle Pfeiffer ha un problema. Un problema che si ripresenta puntuale ogni anno, verso fine novembre. Quando le vetrine si riempiono di lucine colorate e l’aria profuma di cannella. Un problema che lei stessa ammette senza mezzi termini. «Esagero. Davvero, lo ammetto, esagero tantissimo con il Natale». Decorazioni su decorazioni, cibo in quantità industriali, pianificazione maniacale di ogni dettaglio. L’attrice di Scarface e Batman – Il Ritorno, 67 anni e un fascino che continua a conquistare il grande schermo, si trasforma in una specie di Babbo Natale sotto steroidi (ma in versione glamour) appena inizia dicembre. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Michelle Pfeiffer ammette che a Natale non riesce proprio a trattenersi. Proprio come la protagonista di "Oh. What. Fun." su Prime Video

