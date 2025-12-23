Michelle Hunziker vacanze di Natale sulla neve | il casco da sci è griffato e nasconde un dolce omaggio

Michelle Hunziker trascorre le vacanze di Natale sulle Dolomiti, scegliendo un outfit elegante e funzionale. Tra accessori da sci di alta qualità e dettagli curati, la conduttrice ha optato per un casco da sci firmato, che nasconde un dolce omaggio. Un esempio di stile discreto e raffinato, ideale per godersi la montagna in sicurezza e comfort.

Michelle Hunziker è volata sulle Dolomiti per le vacanze di Natale e ne ha approfittato per sfoggiare un look iper griffato. In quanti hanno notato il dolce omaggio nascosto nell'outfit da neve?. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Michelle Hunziker in bianco alla festa di Natale: sotto la giacca nasconde il reggiseno scintillante Leggi anche: Michelle Hunziker scatenata sulla neve con la figlia Aurora e un amico speciale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Michelle Hunziker, Serena Autieri e la loro bellissima amicizia. Dopo le voci di crisi (sempre smentite) sono di nuovo insieme; ?? La proposta dell'assessore: Meno compiti per le vacanze di Natale; Cinepanettoni: da Vacanze di Natale 2000 a Natale sul Nilo, lista, migliori e dove vederli; C'erano una volta i cinepanettoni: la lista completa e quali vale la pena vedere. Michelle Hunziker, vacanze di Natale sulla neve: il casco da sci è griffato e nasconde un dolce omaggio - Michelle Hunziker è volata sulle Dolomiti per le vacanze di Natale e ne ha approfittato per sfoggiare un look iper griffato ... fanpage.it

