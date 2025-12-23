Maurizio Micheli ha lasciato il team scouting del Napoli per unirsi all’ Arsenal, sotto la guida del direttore sportivo Andrea Berta. L’Arsenal si affiderà a Maurizio Micheli nel team scouting. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X: Maurizio Micheli ha iniziato a lavorare all’Arsenal come membro del team di reclutamento e scouting, sotto la guida di Andrea Berta. Tutti i documenti sono stati firmati all’inizio di questo mese per consentire a Micheli di lasciare Napoli e provare un nuovo capitolo, come già concordato a novembre. Maurizio Micheli has started his work at Arsenal as part of recruitment and scouting team under Andrea Berta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Micheli ha cominciato il suo lavoro come scouting dell’Arsenal, è l’uomo che a Napoli ha scoperto Hamsik e Kvara

