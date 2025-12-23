Con una nota ufficiale, Mattia Missiroli ha annunciato le dimissioni dalla carica di sindaco di Cervia, ribadendo la propria totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza. La decisione è arrivata a pochi minuti dall’inizio del consiglio comunale, dove con ogni probabilità sarebbe stato chiesto formalmente un passo indietro. Il primo cittadino è indagato per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie, dalla quale è in corso una separazione. Nel suo messaggio Missiroli sottolinea come la vicenda abbia avuto un impatto devastante non solo sul piano politico, ma soprattutto su quello familiare e personale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - "Mi dimetto". Terremoto politico in Italia, il sindaco lascia dopo le pesantissime accuse

Leggi anche: “Mi dimetto!”, decisione del big di Fratelli d’Italia: “Accuse pesantissime”

Leggi anche: “Mi dimetto!”, decisione shock del big di Fratelli d’Italia: “Accuse pesantissime”

