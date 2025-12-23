Mi dimetto Terremoto politico in Italia il sindaco lascia dopo le pesantissime accuse
Con una nota ufficiale, Mattia Missiroli ha annunciato le dimissioni dalla carica di sindaco di Cervia, ribadendo la propria totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza. La decisione è arrivata a pochi minuti dall’inizio del consiglio comunale, dove con ogni probabilità sarebbe stato chiesto formalmente un passo indietro. Il primo cittadino è indagato per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie, dalla quale è in corso una separazione. Nel suo messaggio Missiroli sottolinea come la vicenda abbia avuto un impatto devastante non solo sul piano politico, ma soprattutto su quello familiare e personale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: “Mi dimetto!”, decisione del big di Fratelli d’Italia: “Accuse pesantissime”
Leggi anche: “Mi dimetto!”, decisione shock del big di Fratelli d’Italia: “Accuse pesantissime”
Terremoto politico a Ponente, Ingenito si dimette da sindaco. Bordighera paga il caso gazebo - L’annuncio: “Rimetto il mio mandato a disposizione delle forze politiche che mi hanno sostenuto”. ilsecoloxix.it
Terremoto politico nella Lega: Pierro si dimette da coordinatore provinciale - ci sarebbero vedute molto divergenti con il leader regionale Zinzi ... salernotoday.it
Terremoto AIA: deferito il presidente Antonio Zappi per fatti legati alla Serie C. La situazione https://tinyurl.com/5n7xfnyp - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.