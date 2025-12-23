Mi dicevano | ‘Accontentati delle parti da ragazza grassa’ Ricordo vivamente quel trauma | lo sfogo di Kate Winslet

“Accontentati delle parti da ragazza grassa”. In un’intervista al programma della Bbc Radio 4 “Desert island discs”, l’attrice Kate Winslet ha rivelato di essere stata vittima di body shaming. I fatti risalgono a quando la protagonista di Titanic era poco più di una bambina. A pronunciare le parole offensive fu un’insegnate di teatro che, deridendo la ragazzina per la sua forma fisica, le disse di essere adatta a interpretare solo personaggi sovrappeso. “Ricordo vividamente quel trauma” ha dichiarato Winslet. La star di Hollywood ha subito critiche per il suo aspetto fisico. “Dopo l’uscita di Titanic sui giornali leggevo cose orrende, terribili sul mio conto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

