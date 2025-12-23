Meteo | vigilia con l' ombrello ma il sole tornerà a splendere a Natale

La vigilia di Natale in Veneto si presenta con condizioni meteorologiche instabili, richiedendo l'uso dell'ombrello. Tuttavia, nelle giornate successive, il sole tornerà a splendere, restituendo un clima più stabile per le festività. La perturbazione atlantica in ingresso nel Mediterraneo determina un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche, influenzando il tempo durante questo periodo natalizio.

Il periodo delle festività natalizie in Veneto sarà caratterizzato da un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche a causa di una perturbazione atlantica in ingresso nel Mediterraneo. Questo sistema perturbato, previsto da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, darà origine a un vortice. 🔗 Leggi su Veronasera.it

