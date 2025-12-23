Meteo | vigilia con la pioggia a Natale torna il sereno

La vigilia di Natale si presenta con pioggia a causa di una perturbazione atlantica in arrivo sul Mediterraneo. Secondo gli esperti di 3BMeteo.com, da martedì si formerà un vortice vicino alla Sardegna, ma le condizioni miglioreranno, tornando il sereno per la giornata di Natale. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sul tempo nel vostro territorio.

