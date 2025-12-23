Il meteo di Roma del 23 dicembre 2025 alle 19:15 prevede condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Durante il giorno, il tempo sarà generalmente soleggiato, con possibili nebbie o foschie nelle zone interne, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio. La sera e la notte si prospettano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve calo rispetto alle ore precedenti.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio Salvo qualche evento basso su Corte pianure poche variazioni serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord il riassunto sulle sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 23-12-2025 ore 19:15

Leggi anche: Meteo Roma del 19-12-2025 ore 19:15

Leggi anche: Meteo Roma del 12-12-2025 ore 19:15

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Meteo Roma: oggi e domani pioggia, Giovedì 25 nubi sparse; Meteo a Roma: allerta codice giallo. Piogge e temporali per le prossime 18 ore; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Meteo Roma: oggi nubi sparse, Martedì 23 e Mercoledì 24 pioggia.

Meteo a Roma e nel Lazio: allerta gialla, maltempo fino a Natale. Migliora a Santo Stefano e Capodanno ma scendono le temperature - Ancora per le prossime 36 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati ... msn.com