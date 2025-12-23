Il 23 dicembre 2025 a Roma si prevede un tempo stabile con temperature in lieve calo. Al mattino, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con possibili banchi di nebbia nelle zone interne. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà generalmente sereno. La notte seguirà condizioni di stabilità, con poche variazioni e assenza di precipitazioni significative. Le previsioni sono fornite dal Centro Meteo Italiano.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata Un con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio Salvo qualche evento basso su coste pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord hidria Suzuki swace Maggiore le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 23-12-2025 ore 06:15

