Meteo | Previsioni per mercoledì 24 dicembre

Le previsioni meteorologiche per mercoledì 24 dicembre indicano a Modena una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge che si protrarranno per tutta la giornata. È previsto un accumulo di circa 40 millimetri di pioggia, quindi è consigliabile adottare le necessarie precauzioni per le condizioni atmosferiche attese.

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 40mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1355m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno.

Meteo | Previsioni del tempo per mercoledì 24 Dicembre 2025

METEO VICENZA | Previsioni giorno per giorno Mercoledì 24 Cielo coperto con piogge diffuse. Temperature tra 6° e 9°. Giovedì 25 Tempo instabile con schiarite alternate a nuvolosità. Minime in calo, valori tra 4° e 9°. Venerdì 26 Migliora il t - facebook.com facebook

