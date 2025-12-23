Meteo le previsioni in Campania per martedì 23 dicembre 2025
Ecco le previsioni meteo per la Campania di martedì 23 dicembre 2025. La giornata si caratterizza per un aumento delle nuvole, con piogge deboli a partire dal pomeriggio, soprattutto nella zona di Avellino, dove sono attesi circa 7 mm di precipitazioni. Di seguito, le informazioni dettagliate sulle condizioni climatiche previste in tutta la regione.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 23 dicembre 2025. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2253m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2234m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
