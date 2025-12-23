Meteo in Liguria Natale con neve e pioggia Sole dal 27 dicembre | Previsioni

Le previsioni meteorologiche in Liguria indicano un Natale caratterizzato da neve e pioggia, con possibili nevicate in Valle Scrivia, Val d’Aveto e sugli Appennini nei giorni del 24 e 25 dicembre. Dal 27 dicembre si prevede un miglioramento con il ritorno del sole. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti, soprattutto per chi pianifica spostamenti o attività all’aperto durante le festività natalizie.

Le previsioni di Arpal per il 24 e 25: "Possibili nevicate in Valle Scrivia, Val d'Aveto e sugli Appennini". Sulla costa deboli piogge. Il 27 e il 28 dicembre il tempo sarà bello in tutta la Liguria.

