Messina abusi su un ragazzo di 14 anni disabile arrestato un infermiere

Un infermiere di 63 anni di Partinico è stato arrestato a Messina con l’accusa di aver abusato di un ragazzo disabile di 14 anni. La custodia cautelare in carcere è stata disposta dalla Polizia di Stato. L’indagine, ancora in corso, riguarda presunti reati di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore con ridotte capacità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Custodia cautelare in carcere per un 63enne originario del Palermitano. Un infermiere di 63 anni, originario di Partinico, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzo di 14 anni con ridotte capacità. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Taormina, in esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Messina su richiesta della Procura di Messina. Le indagini avviate dopo una segnalazione della scuola. Le indagini sono scattate a seguito di una segnalazione delle autorità scolastiche e sono state condotte dalla polizia giudiziaria attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Messina, abusi su un ragazzo di 14 anni disabile, arrestato un infermiere Leggi anche: Ercolano, abusi su un disabile: parroco condannato a 8 anni e 7 mesi Leggi anche: Abusi su due bambine, la sentenza d’appello: 14 anni all’istruttore di equitazione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Abusi su un ragazzo di 14 anni disabile, arrestato un infermiere - Avrebbe abusato di un 14enne, dalle 'ridotte capacità', nei momenti in cui lo aveva in affido per accudirlo. ansa.it

Abusi su ragazzo di 14 anni disabile, arrestato infermiere 63enne a Taormina: l’allarme lanciato dalla scuola - La polizia di Taormina ha arrestato un infermiere in pensione che avrebbe abusato in auto e in un garage di un 14enne disabile che gli era affidato per accudirlo: le indagini, avviate dopo una ... fanpage.it

Abusi sessuali su ragazza di 14 anni durante un'immersione a Cagliari: arrestato istruttore subacqueo - Abusi sessuali su una ragazza di 14 anni: è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari Francesco Carrara, l'istruttore subacqueo di 53 anni di Pula, fra i veterani del settore e titolare di un ... ilmessaggero.it

TrmWeb.it. . Messina - Tentata estorsione dal carcere, custodia cautelare per tre persone - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.