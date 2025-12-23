Messico pilota si barrica in cabina e non fa partire l'aereo | Non ci pagano carenze anche nella sicurezza
Licenziato prima del decollo, un pilota messicano si è chiuso in cabina e ha accusato la compagnia di irregolarità e carenze che metterebbero a rischio i passeggeri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
