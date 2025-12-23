Il Festival Zipoli anima la chiesa di S. Francesco con un concerto di musica sacra in occasione della messa della notte di Natale. Il 24 dicembre, alle ore 23, il Coro della Scuola Verdi, diretto da Elia Orlando, eseguirà composizioni di Rameau e Zipoli, offrendo un momento di riflessione e spiritualità attraverso la musica.

Grande musica per la messa della notte di Natale con il Festival Zipoli. Le note di Rameau e Zipoli con il Coro della Scuola Verdi diretto da Elia Orlando saranno protagonisti del concerto del 24 dicembre dalle 23.30 nella chiesa di Francesco. La XIV edizione del Festival dedicato al massimo musicista pratese della storia - l’organista, compositore e missionario gesuita Domenico Zipoli (nato nel 1688 e morto a Cordoba in Argentina nel 1726) - include nel calendario degli eventi, come da tradizione, anche la santa messa della notte di Natale nella chiesa di San Francesco. La presenza del bellissimo organo meccanico Ghilardi Lorenzini nella chiesa restaurata da poco giustifica questo appuntamento, cui seguiranno due veri e propri concerti nel mese di gennaio in chiusura del Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Messa notte di Natale. Il Festival Zipoli anima la chiesa di S. Francesco

