Mercato sbloccato per la Lazio a gennaio potrà operare senza vincoli Napoli e Pisa dovranno farlo a saldo zero

Il mercato della Lazio, nella prossima sessione di gennaio, sarà libero e senza nessun vincolo. Lo apprende l'ANSA. La Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di calcio e basket professionistiche, riunita stamattina, ha così valutato il bilancio presentato dal club biancoceleste, che è riuscito a rientrare nel limite imposto per il costo del lavoro allargato.

