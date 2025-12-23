Mercato Menghi non è più nel progetto del Siena E’ attesa la separazione da Di Vincenzo

Matteo Menghi non fa più parte del progetto del Siena, segnando la fine della sua esperienza con il club. La sua assenza nella partita contro Trestina, confermata dall’annuncio ufficiale di ieri, anticipa anche la separazione da Di Vincenzo. La situazione evidenzia i cambiamenti in atto nel mercato del Siena e le prossime decisioni sul roster della squadra.

Matteo Menghi (nella foto) non è più un calciatore del Siena. La sua assenza nella distinta di Trestina-Siena, dopo l’arrivo in bianconero di Andolfi, era stata più che un campanello di allarme: ieri pomeriggio è arrivata l’ufficialità. ‘Il Siena Fc ringrazia Matteo per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua esperienza in bianconero e gli augura le migliori fortune per il futuro’, la nota del club. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità anche della separazione della Robur dal portiere Andrea Di Vincenzo, anche lui assente a Trestina. Il giovane estremo difensore non è riuscito a sfruttare la chance offertagli dal destino con l’infortunio di Michielan: quando quest’ultimo rientrerà sarà Paolucci, in tutta evidenza, a fargli da vice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

