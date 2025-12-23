Mercato Juventus | non partirà a gennaio! Smentite tutte le voci questo bianconero rimarrà a Torino Scelta fatta

Mercato Juventus: questo bianconero non partirà a gennaio! Smentite le voci, lui resterà a Torino. Decisione presa. Il countdown per l’inizio delle contrattazioni di riparazione è quasi terminato e alla Continassa la strategia è cristallina: blindare i pezzi pregiati. L’occhio del ciclone mediatico si è posato recentemente su Khéphren Thuram, con insistenti indiscrezioni che ipotizzavano un addio anticipato del centrocampista transalpino. A spazzare via ogni dubbio ci ha pensato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Tramite un approfondimento video, il giornalista ha esposto la volontà ferrea del club torinese, gelando di fatto le ambizioni di qualsiasi club interessato al cartellino del giocatore, almeno per l’immediato futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

