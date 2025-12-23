Mercato Juve l’acquisto di Frattesi può spianare la strada all’Inter su altri obiettivi bianconeri L’intreccio con l’Atalanta
Mercato Juve, Frattesi obiettivo concreto per il centrocampo di Luciano Spalletti. Damien Comolli valuta l’affondo dopo la rottura con i nerazzurri. Il futuro di Davide Frattesi sembra essere giunto a un punto di svolta, aprendo una prateria per le ambizioni della Juventus di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’avventura del centrocampista all’Inter è ormai ai titoli di coda, con il club milanese disposto ad ascoltare offerte intorno ai 30 milioni di euro. La Juventus vede in Frattesi il rinforzo ideale per dinamismo e capacità di inserimento, caratteristiche che mancano attualmente nella mediana torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve: intreccio Frattesi Thuram con l’Inter? Rivelazione di Moretto sui movimenti a centrocampo dei bianconeri… Cosa succede
Leggi anche: Inter Juve, intreccio di mercato che prende forma: Frattesi Thuram lo scambio che può accendere l’asse Milano Torino nella sessione di gennaio! La rivelazione
Frattesi alla Juve, Muharemovic all’Inter: l’incastro che può accendere il mercato - Non è una triangolazione semplice, ma è una di quelle operazioni che il mercato moderno sa costruire quando interessi e numeri iniziano ad allinearsi. tuttojuve.com
Frattesi resta oggetto del desiderio della Juventus. Che con l'Inter può giocarsi il jolly Muharemovic - Il futuro di Davide Frattesi all'Inter continua ad essere avvolto dai punti interrogativi. tuttomercatoweb.com
Mercato Juventus, avanti tutta per Frattesi: c’è l’incastro perfetto con l’Inter - I bianconeri accelerano per il centrocampista in uscita dai nerazzurri: il colpo dell'inverno è ora più vicino ... msn.com
Calciomercato Juve Occhi sul talento da 25 milioni - facebook.com facebook
I sacrificabili della #Juventus sul #mercato di gennaio sono sempre gli stessi: #Miretti, #Adzic, #JoaoMario. #Gatti non è in vendita, di #Perin #Spalletti non se ne priverebbe mai x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.