Mercato Juve, Frattesi obiettivo concreto per il centrocampo di Luciano Spalletti. Damien Comolli valuta l’affondo dopo la rottura con i nerazzurri. Il futuro di Davide Frattesi sembra essere giunto a un punto di svolta, aprendo una prateria per le ambizioni della Juventus di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’avventura del centrocampista all’Inter è ormai ai titoli di coda, con il club milanese disposto ad ascoltare offerte intorno ai 30 milioni di euro. La Juventus vede in Frattesi il rinforzo ideale per dinamismo e capacità di inserimento, caratteristiche che mancano attualmente nella mediana torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mercato Juve, l'acquisto di Frattesi può spianare la strada all'Inter su altri obiettivi bianconeri. L'intreccio con l'Atalanta

