In vista delle prossime trattative di mercato, Spalletti ha scritto a Comolli, evidenziando tre richieste principali e una priorità: la necessità di disporre di nove centrocampisti tra cui selezionare. Questa comunicazione si inserisce nel contesto delle strategie della Juventus per rafforzare il reparto mediano, mantenendo un focus su qualità e versatilità. La scelta dei centrocampisti sarà cruciale per il progetto tecnico della squadra.

. Dopo i primi cinquanta giorni sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti ha già tracciato un bilancio netto della rosa a sua disposizione. Il tecnico toscano ha individuato con precisione le lacune strutturali che impediscono ai bianconeri di compiere il definitivo salto di qualità per competere ai massimi livelli. La sua “lista dei desideri” per il mercato di riparazione è chiara e gerarchica: la priorità assoluta è un regista capace di dettare i tempi di gioco, seguito da un rinforzo in attacco e da un esterno, senza dimenticare l’incognita legata all’emergenza difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, la lettera di Spalletti a Comolli per Natale. Tre richieste e una priorità assoluta: 9 centrocampisti tra cui scegliere

Leggi anche: Calciomercato Juve, Comolli costretto a intervenire a gennaio, la priorità assoluta è in questo ruolo. Tutti i nomi monitorati

Leggi anche: Mercato Juve, caccia aperta al nuovo esterno: quattro nomi in lista, di cui uno in pole e un’altro una novità assoluta! I dettagli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Juve, un regista come regalo di Natale? Il pallino di Spalletti resta Hojbjerg; Juve su Frattesi? Spalletti: “Di mercato non mi interessa, non cerco niente. E Thuram…”; Tra paletti del Fair Play e necessità di Spalletti: ecco cosa cerca la Juve a gennaio; Spalletti ha scelto Frattesi: veto Juve a Thuram. Quanto chiede l’Inter? Non è escluso che….

Calciomercato Juve, dalla priorità al colpo futuro: chi piace a Spalletti e chi torna di moda - Il nome che resta nella lista di Comolli e il ruolo su cui serve intervenire subito: la situazione attuale tra occasioni a buon mercato e i paletti del Fair Play finanziario ... tuttosport.com