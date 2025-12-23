Mercato Inter in mezzo al campo si puntavano due super nomi in estate E a giugno prossimo…

In estate, il mercato dell’Inter ha visto l’interesse per due importanti calciatori da inserire in mediana. A giugno, si attendono sviluppi riguardo a queste trattative, che potrebbero influenzare l’assetto della squadra. La società ha valutato attentamente le opzioni per rafforzare il reparto centrale, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni complessive e prepararsi alle sfide future.

Inter News 24 Mercato Inter, la scorsa estate per rafforzare la mediana c’erano due super nomi nel mirino. Vediamo di chi si tratta e come potrebbero andare le cose a giugno. Il legame tra l’ Inter e l’Atalanta si conferma uno dei binari più caldi del calciomercato italiano. Dopo aver tentato l’affondo per Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano funambolico e letale nell’uno contro uno, la dirigenza meneghina guarda con rinnovato interesse alla rosa orobica per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome caldo per la prossima estate è quello di Ederson, il mediano brasiliano noto per la sua straordinaria forza fisica e la capacità di eccellere in entrambe le fasi di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, in mezzo al campo si puntavano due super nomi in estate. E a giugno prossimo… Leggi anche: Mercato Inter, Sky fa il punto: da Dumfries a Valin?i?, i nomi caldi tra gennaio e giugno Leggi anche: Koné tra campo e mercato, Inter e PSG per l’estate prossima: la Roma non fa sconti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Raddoppiano i Thuram? Juve, idea Frattesi. L'Inter ora apre ma chiede Khephren; La Repubblica - Inter, Frattesi è la settima scelta in mezzo al campo: non solo Juve, altri due club ci pensano; Juventus-Frattesi si può: le condizioni per regalarlo a Spalletti nel mercato di gennaio - Rumor; Inter, la difesa cambia volto. Due regali sotto l’albero. Il tecnico applaude i suoi dopo il 2-0 all’Inter Under 23: «Ci abbiamo provato fino alla fine. Mercato C’è la volontà di fare le cose giuste» - facebook.com facebook È online una nuova puntata di Inter Zone! L'eliminazione in Supercoppa, le discussioni in corso e tanto mercato: dal centrale all'esterno passando per la porta con... "il sogno SVILAR" Con Lorenzo Polimanti, Flaminia Laurenzi e l'ospite Alessandro x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.