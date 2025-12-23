Mercato di gennaio appeso al verdetto sui bilanci
Il mercato di gennaio si concentra sulle valutazioni dei bilanci delle società coinvolte. Le decisioni prese in questa fase saranno decisive per le strategie future, influenzando le opportunità di mercato e le scelte delle squadre. In particolare, l’attenzione si concentra sul Napoli e sulle eventuali mosse in programma, in attesa di conoscere i risultati finanziari che potranno determinare sviluppi e opportunità.
La giornata di oggi può segnare un passaggio chiave per le strategie di mercato del Napoli in .
I sacrificabili della #Juventus sul #mercato di gennaio sono sempre gli stessi: #Miretti, #Adzic, #JoaoMario. #Gatti non è in vendita, di #Perin #Spalletti non se ne priverebbe mai - facebook.com facebook
