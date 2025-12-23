Mercato di gennaio appeso al verdetto sui bilanci

Il mercato di gennaio si concentra sulle valutazioni dei bilanci delle società coinvolte. Le decisioni prese in questa fase saranno decisive per le strategie future, influenzando le opportunità di mercato e le scelte delle squadre. In particolare, l’attenzione si concentra sul Napoli e sulle eventuali mosse in programma, in attesa di conoscere i risultati finanziari che potranno determinare sviluppi e opportunità.

Lazio, attesa per il verdetto: possibile via libera al mercato di gennaio secondo il Messaggero - Tutti gli aggiornamenti Oggi è atteso il verdetto della Commissione governativa che dovrà indicare alla Lazio ... lazionews24.com

Lazio, attesa per il verdetto della Commissione: oggi la decisione che stabilirà se il mercato di gennaio sarà libero o vincolato al saldo zero - Mercato Lazio, arriva il giudizio della Commissione: atteso in giornata il via libera o il vincolo del saldo zero per gennaio Da oltre vent’anni Claudio Lotito è il volto del cosiddetto “saldo zero”, ... lazionews24.com

MILAN, INTER, JUVENTUS, NAPOLI: CHE OCCASIONI di MERCATO a GENNAIO!! ? | NEWS CALCIOMERCATO

I sacrificabili della #Juventus sul #mercato di gennaio sono sempre gli stessi: #Miretti, #Adzic, #JoaoMario. #Gatti non è in vendita, di #Perin #Spalletti non se ne priverebbe mai - facebook.com facebook

