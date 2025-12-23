Come tifoso dell’SS Arezzo, seguo con attenzione e passione ogni partita, osservando con chiarezza e sincerità ciò che si manifesta in campo. Con il cuore in mano, desidero condividere un’analisi obiettiva della situazione attuale, offrendo un punto di vista autentico e senza filtri, per mantenere vivo il legame con la nostra squadra e la sua storia.

Parlo da tifoso dell’ SS Arezzo, con il cuore in mano e gli occhi ben aperti su quello che stiamo vedendo in campo. Partiamo dalla difesa. I due portieri li teniamo stretti, su quello non si discute. Ma il problema grosso è dietro, soprattutto sugli esterni. È dalla Serie D che non abbiamo terzini di ruolo: Renzi, ora infortunato, nasce ex mediano.. Righetti era un centrale, adattato a fare l’esterno a tutta fascia.. De Col, anche lui ai box, fino a ora aveva fatto bene a destra. Risultato? Resta solo Tito, che però è a sinistra. E in generale si vede: manca rapidità difensiva, si soffre terribilmente sulle fasce. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Mercato Arezzo da tifoso, senza filtri

