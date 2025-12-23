Mercatino in centro per la Vigilia di Natale
A Imola, in occasione della Vigilia di Natale, si svolge un mercatino nel centro città. Dopo il successo delle settimane precedenti, i mercatini natalizi torneranno eccezionalmente anche domani, offrendo l’opportunità di vivere l’atmosfera delle feste in modo semplice e autentico. Un’occasione per scoprire prodotti locali e godere dell’ambientazione natalizia nel cuore di Imola.
Imola si prepara a vivere un’ulteriore giornata all’insegna dell’aria natalizia: dopo il successo dei weekend scorsi, i mercatini di Natale torneranno eccezionalmente anche domani, per la Vigilia di Natale. La Pro Loco di Imola ha infatti deciso di ampliare l’offerta inserendo la data non prevista per cavalcare l’onda dell’ottima affluenza registrata fin dall’inizio dell’iniziativa. I mercatini rientrano nel ricco cartellone di eventi ‘ Imola a Natale ’ e hanno animato il centro cittadino, tra le vie Emilia, Mazzini e piazza Gramsci, per tutti i weekend a partire dal 29 novembre, dalle 9 di mattina alle 19 di sera, includendo anche la giornata dell’Immacolata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Torna il Mercatino di Natale al Centro Commerciale La Rotonda
Leggi anche: Torna il Mercatino di Natale al Centro Commerciale La Rotonda
I migliori mercatini di Natale in Italia nel 2025: ecco dove sono (e cosa si mangia); Mercatino in centro per la Vigilia di Natale; 18 mercatini di Natale 2025 da scoprire tra città storiche e paesaggi da fiaba, in Italia e in Europa; Mercatini di Natale, il Veneto si veste a festa: la mappa delle bancarelle tra città e borghi.
Nordest, guida ai mercatini di Natale 2025: date, posti migliori e cosa vedere - Guida completa ai mercatini di Natale nel Nordest: date 2025, dove andare, cosa vedere e idee weekend tra città e Dolomiti. nordest24.it
Il mercato del biologico al Centro Kennedy anticipa di un giorno: presenti alla vigilia di Natale - Il mercato di piazzale Kennedy sarà anticipato a mercoledì 24 dicembre dato che la solita collocazione del giovedì cadrebbe di Natale mentre rimane invariato l'orario dalle 7. msn.com
Ultima domenica prima di Natale, altro pienone in città - A quattro giorni dal Natale il centro storico di Mantova è tornato nuovamente a riaccendersi e a ravvivarsi. vocedimantova.it
I MERCATINI DI NATALE DI IRMA
Mercatini di Natale Il Mercatino di Natale di Vipiteno è una delle esperienze più suggestive dell’Avvento in Alto Adige, dove il centro storico si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio tra le Alpi. Situato nella Piazza Città sotto l’imponente Torre del - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.