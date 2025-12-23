mercatino in centro per la vigilia di natale

A Imola, in occasione della Vigilia di Natale, si svolge un mercatino nel centro città. Dopo il successo delle settimane precedenti, i mercatini natalizi torneranno eccezionalmente anche domani, offrendo l’opportunità di vivere l’atmosfera delle feste in modo semplice e autentico. Un’occasione per scoprire prodotti locali e godere dell’ambientazione natalizia nel cuore di Imola.

Imola si prepara a vivere un’ulteriore giornata all’insegna dell’aria natalizia: dopo il successo dei weekend scorsi, i mercatini di Natale torneranno eccezionalmente anche domani, per la Vigilia di Natale. La Pro Loco di Imola ha infatti deciso di ampliare l’offerta inserendo la data non prevista per cavalcare l’onda dell’ottima affluenza registrata fin dall’inizio dell’iniziativa. I mercatini rientrano nel ricco cartellone di eventi ‘ Imola a Natale ’ e hanno animato il centro cittadino, tra le vie Emilia, Mazzini e piazza Gramsci, per tutti i weekend a partire dal 29 novembre, dalle 9 di mattina alle 19 di sera, includendo anche la giornata dell’Immacolata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

