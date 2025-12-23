Menù di Natale e Capodanno il costo aumenta del 5% Una famiglia su tre ridurrà di una portata il cenone
Con l’avvicinarsi delle festività di Natale e Capodanno, si registra un aumento del 5% nel costo del menù, mentre una famiglia su tre ridurrà di una portata il cenone. Tra i rincari di pesce, carne e dolci natalizi, le famiglie italiane si stanno organizzando per gestire al meglio i preparativi delle feste, cercando soluzioni per contenere le spese senza rinunciare alla tradizione.
Siamo ormai alle porte delle festività di fine anno e, tra i prezzi del pesce, carne alle stelle e quello dei panettoni lievitati oltre misura, gli italiani si stanno preparando a fare i conti con i preparativi del menu delle feste. Anche quest’anno si farà particolare attenzione al risparmio e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
