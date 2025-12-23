Menù di Natale e Capodanno il costo aumenta del 5% Una famiglia su tre ridurrà di una portata il cenone

Con l’avvicinarsi delle festività di Natale e Capodanno, si registra un aumento del 5% nel costo del menù, mentre una famiglia su tre ridurrà di una portata il cenone. Tra i rincari di pesce, carne e dolci natalizi, le famiglie italiane si stanno organizzando per gestire al meglio i preparativi delle feste, cercando soluzioni per contenere le spese senza rinunciare alla tradizione.

