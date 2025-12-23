Meno astenuti? Grazie alle clientele

Una democrazia basata su astenuti e assenti può risultare debole e priva di legittimità. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per rafforzare le istituzioni e garantire un equilibrio democratico. Solo attraverso un impegno consapevole e responsabile si può costruire un sistema stabile e rappresentativo, evitando che l’assenza di voto comprometta il funzionamento della società.

Il presidente non ha torto, una democrazia di astenuti, di assenti, di rassegnati è parecchio fragile. È il segno che in pochi ci credono. È menefreghismo. È simpatia per il potere autoritario. È che forse il passato non si sente più sulla pelle. È «dimenticanza». Ci può stare. Solo che quando si guarda indietro c'è sempre la tentazione di ricordare un paradiso perduto. Erano davvero così belli gli anni giovani di Mattarella? C'è da chiedersi se negli anni '60 e '70 e fino alla fine del millennio gli italiani fossero davvero così innamorati della democrazia. Le percentuali erano senza dubbio molto più alte: il voto come dovere, come piacere, come desiderio di esprimere il proprio pensiero e la libertà come partecipazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

