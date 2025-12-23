Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso un sentito ringraziamento ai militari italiani impegnati nelle missioni all’estero. In un messaggio ufficiale, Meloni ha sottolineato l’importanza del loro lavoro e il valore del loro impegno per la sicurezza e la cooperazione internazionale. Questo riconoscimento si inserisce in un’attenzione costante verso il ruolo delle forze armate italiane nel contesto internazionale.

ROMA – “Anche quest’anno voglio rivolgere un pensiero e un ringraziamento sincero ai contingenti militari italiani impegnati all’estero. A migliaia di donne e uomini che, lontani da casa anche durante le feste, continuano a servire la nostra Nazione con onore, professionalità e spirito di sacrificio. A voi e alle vostre famiglie va la gratitudine dell’Italia”. Con queste parole, pubblicate sul suo canale Telegram, la premier Giorgia Meloni (foto) rivolge un pensiero e un ringraziamento ai contingenti militari italiani impegnati all’estero in occasione del Natale 2025. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Meloni: “Un pensiero e un ringraziamento sincero ai contingenti militari italiani impegnati all’estero”

Leggi anche: Meloni al Covi ringrazia i militari italiani: “Solo un esercito credibile allontana la guerra”

Leggi anche: Maltempo in Friuli, Meloni chiama Fedriga: “Vicina alle comunità colpite”. Il ringraziamento ai soccorritori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

DIFESA, MELONI: UN GRAZIE SINCERO A MILITARI IMPEGNATI ALL’ESTERO - Roma, 22 dic – “Anche quest’anno voglio rivolgere un pensiero e un ringraziamento sincero ai contingenti militari italiani impegnati all’estero. 9colonne.it

Il pensiero di Meloni per il carabiniere eroe di Roma - Se l'incendio di questa mattina a Roma non ha causato vittime il merito è anche di chi è intervenuto nell'immediato per fornire i primi soccorsi. ilgiornale.it

"Siete l'Italia più bella". L'omaggio di Meloni ai volontari che hanno trovato il piccolo Allen - Quest'oggi a Palazzo Chigi il premier Giorgia Meloni ha accolto e incontrato i volontari della protezione civile che hanno trovato e salvato il piccolo Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni ... ilgiornale.it

Meloni - Ai contingenti militari italiani impegnati all’estero. (22.12.25)

Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) / Posts / X x.com

Incredibile ma vero: la Meloni ha ragione. Anzi: aveva ragione. Ora ha cambiato idea, strano eh Matteo Renzi - facebook.com facebook