Meloni | Un pensiero e un ringraziamento sincero ai contingenti militari italiani impegnati all’estero

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso un sentito ringraziamento ai militari italiani impegnati nelle missioni all’estero. In un messaggio ufficiale, Meloni ha sottolineato l’importanza del loro lavoro e il valore del loro impegno per la sicurezza e la cooperazione internazionale. Questo riconoscimento si inserisce in un’attenzione costante verso il ruolo delle forze armate italiane nel contesto internazionale.
ROMA – “Anche quest’anno voglio rivolgere un pensiero e un ringraziamento sincero ai contingenti militari italiani impegnati all’estero. A migliaia di donne e uomini che, lontani da casa anche durante le feste, continuano a servire la nostra Nazione con onore, professionalità e spirito di sacrificio. A voi e alle vostre famiglie va la gratitudine dell’Italia”. Con queste parole, pubblicate sul suo canale Telegram, la premier Giorgia Meloni (foto) rivolge un pensiero e un ringraziamento ai contingenti militari italiani impegnati all’estero in occasione del Natale 2025. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
