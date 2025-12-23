Meloni | Per la pace serve la forza

Il dibattito sulla pace e la sicurezza internazionale prosegue tra le dichiarazioni delle autorità italiane. Meloni sottolinea che la forza è un elemento necessario per raggiungere la pace, mentre a Palazzo Chigi si mantiene un atteggiamento di prudenza rispetto alle mosse di Parigi. Tajani ha evidenziato la distinzione tra il supporto a Kiev e l’azione bellica, sottolineando la differenza tra aiuto e guerra.

Freddezza a Palazzo Chigi sulle mosse di Parigi. Tajani: «Per noi aiutare Kiev e fare la guerra sono sempre state cose diverse». Il premier: «Difendersi non è bellicismo». Le fughe in avanti di Emmanuel Macron non meravigliano più nessuno: da Palazzo Chigi non filtra alcuna reazione rispetto all’iniziativa del presidente francese, che, in solitaria, ha aperto al dialogo con il presidente russo, Vladimir Putin, disponibilità ricambiata dal Cremlino. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni: «Per la pace serve la forza» Leggi anche: Meloni: “La pace si protegge con la forza, grazie agli italiani in missione” Leggi anche: Ucraina, Meloni: “Piano Usa è la base, per arrivare alla pace serve la discussione” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Giorgia Meloni: La pace si protegge con la forza. Il messaggio ai militari all'estero; Decreto sulle armi, la tregua di Natale. Meloni: “La pace si protegge con la forza”; Meloni: la pace non arriva spontaneamente, solo una forza militare credibile allontana la guerra; Meloni: Per allontanare guerra serve difesa credibile. Dl armi Kiev slitta ancora -. Meloni al Comando Operativo Interforze: “La pace si difende con la credibilità” - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it

