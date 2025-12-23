Meloni e Calenda si capiscono e si influenzano | industria Ucraina nucleare e referendum

Meloni e Calenda mostrano un atteggiamento di confronto costruttivo su temi chiave come l’industria, l’Ucraina, il nucleare e i referendum. Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia, sottolinea come tra i due leader si instaurino dialoghi che, pur mantenendo differenze, influenzano le scelte politiche del governo. Questa dinamica evidenzia una relazione articolata e pragmatica tra le principali forze politiche italiane.

Roma. Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione di FdI, ha sentito l'esigenza di dirlo a chiare lettere. Manovra, Calenda a Meloni: decreto energia e reinserire Industria 4.0. Consigli sull'industria, triangolo su Stellantis, sintonia sulle bollette. L'asse Meloni-Calenda. Meloni e Calenda si capiscono e si influenzano: industria, Ucraina, nucleare e referendum - Dal sì alla separazione delle carriere fino all'impegno per il destino del popolo ucraino: il leader di azione è considerato dai partiti della coalizione al governo importante per equilibri del centro.

Stanca di Salvini, Meloni ora flirta con Calenda per europeizzare la destra - Giorgia ha capito che la Lega è un non più tollerabile impiccio: troppo populista per Bruxelles, troppo sfiatata per l’Italia. lettera43.it

Consigli sull'industria, triangolo su Stellantis, sintonia sulle bollette. L'asse Meloni-Calenda - Che tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni ci sia una canale aperto di comunicazione non è certo un segreto. ilfoglio.it

#Manovra, #Calenda: "In maggioranza dibattito psichedelico, #Meloni tiri le fila" x.com

“Presidente, ha mollato l’Ucraina”. “Al posto dei dati, fate storytelling”. Calenda e Renzi ribattono a Meloni - facebook.com facebook

