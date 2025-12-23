Durante la riunione del Consiglio dei ministri alla vigilia di Natale, Giorgia Meloni ha sorpreso i presenti con un gesto inaspettato. Nel corso della sessione, ha distribuito dei doni ai colleghi, attirando l’attenzione di tutti. Un momento che ha creato un’atmosfera di sorpresa e convivialità, senza enfatizzare troppo l’evento. Ecco cosa è stato regalato e come la scena si è svolta, nel rispetto di un tono sobrio e informativo.

La scena si è consumata attorno al tavolo circolare del Consiglio dei ministri, alla vigilia delle festività. Un pacco regalo, uno per ciascun componente del governo, appoggiato sulle sedie prima dell’inizio della riunione. Sopra, una dedica semplice: Buon Natale, Giorgia. La presidente del Consiglio avrebbe chiesto ai suoi di non aprirli subito, ma la curiosità ha avuto la meglio. E quando i pacchi sono stati scartati, l’effetto sorpresa è stato immediato. Altro che omaggio simbolico: rispetto allo scorso anno, quando Meloni aveva salutato i ministri con un barattolo di Nutella decorato a festa, il regalo natalizio 2024 segna un netto cambio di passo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meloni, cosa ha regalato per Natale ai ministri: tutti a bocca aperta

Leggi anche: Giorgia Meloni, orgoglio italiano: cos'ha regalato ai ministri per Natale

Leggi anche: “Referendum”. Clamoroso! Meloni a bocca aperta: cosa sta succedendo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Meloni e il pacco di Natale ai ministri: porcellane Ginori e profumi. E Lollobrigida regala miele made in Italy; I regali dei parlamentari: un computer da 10mila euro a Meloni e un viaggio (per due) a Salvini; Giorgia Meloni metterà all’asta i suoi regali istituzionali; Meloni tira il fiato, regali e brindisi per l'ultimo Consiglio dei ministri. Ma resta il gelo tra Giorgetti e Salvini.

Giorgia Meloni e il regalo di Natale ai ministri: ecco cosa ha scelto la premier e quanto costa - Durante l’ultimo Consiglio dei Ministri prima di Natale, la premier Giorgia Meloni ha voluto fare un regalo alla sua squadra di governo. notizie.it