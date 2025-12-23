Tradizionale appuntamento per gli auguri ai dipendenti di Palazzo Chigi, per la premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha partecipato all’evento che ogni anno si rinnova nel cortile interno del palazzo storico che accoglie gli uffici del governo. Quest’anno per la prima volta il brindisi con taglio del panettone è stato bagnato dalla pioggia: non era mai accaduto negli anni precedenti. Questo non ha impedito ai tanti lavoratori della presidenza di accorrere al saluto, munito di ombrelli e impermeabili. Nel corso del suo intervento, preceduto dall’inno d’Italia intonato dal coro degli alpini, il capo dell’Esecutivo ha ricordato il senso della festività che da domani i cristiani di tutto il mondo vivranno: “Siamo qui per un po’ di pace, serenità e riposo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Meloni: "Celebrare la nascita di Gesù bambino è un pezzo fondamentale della nostra identità. Dobbiamo esserne fieri"

